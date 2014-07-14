У затриманих в Луганську диверсантів вилучено карти мінних полів і замінованих будівель
17:53, 14 липня 2014Політика
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Співробітники ГУМВС України у Луганській області затримали трьох диверсантів, які входили до складу незаконного збройного формування, що базувалося у Сєверодонецьку.
У диверсантів вилучили карти мінних полів / пресс-центр АТО
Як повідомляє прес-служба МВС України, у диверсантів вилучено вогнепальну зброю, а також докладні карти мінних полів і замінованих об`єктів.
Затримання відбулося 13 липня в ході реалізації оперативної операції.
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Стосовно затриманих проводяться слідчі дії для з`ясування обставин участі у диверсійно-розвідувальних роботах та інших злочинах на території Луганської, Донецької та Харківської областей.
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