У затриманих в Луганську диверсантів вилучено карти мінних полів і замінованих будівель

Як повідомляє прес-служба МВС України, у диверсантів вилучено вогнепальну зброю, а також докладні карти мінних полів і замінованих об`єктів.

Затримання відбулося 13 липня в ході реалізації оперативної операції.

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Стосовно затриманих проводяться слідчі дії для з`ясування обставин участі у диверсійно-розвідувальних роботах та інших злочинах на території Луганської, Донецької та Харківської областей.