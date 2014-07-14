Патріарх Кирил не приїде в Київ на відзначення Хрещення Русі та на Собор єпископів УПЦ

Про це повідомляє прес-служба УПЦ.

Зазначається, що 27-28 липня в Києві відбудуться урочистості з нагоди Дня Хрещення Київської Русі та Дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

В неділю 27 липня після Божественної літургії на Володимирській гірці архієреї та духовенство міста Києва звершить традиційний молебень.

В понеділок 28 липня на площі перед Успенським собором Святої Києво-Печерської Лаври єпископат Української Православної Церкви звершить урочисту Божественну літургію з нагоди Дня Хрещення Київської Русі та Дня пам’яті Хрестителя Русі святого рівноапостольного князя Володимира. Особливо Церква в цей день буде молитися за упокій Блаженнійшого Митрополита Володимира.

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13 серпня в Святій Києво-Печерській Лаврі відбудеться Собор єпископів Української Православної Церкви, який обере нового Предстоятеля УПЦ.

«В період святкування Дня Хрещення Київської Русі та під час проведення Собору єпископів УПЦ в Київ та інші єпархії Української Православної Церкви (включно з Кримом) не планується візитів Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. За інформацією з Московської Патріархії, Святіший Патріарх в День Хрещення Русі звершуватиме богослужіння в Кафедральному соборі Москви – Храмі Христа Спасителя», - офіційно повідомляє прес-служба УПЦ, відповідаючи на інформаційні повідомлення в ЗМІ.

Зазначається, що участь в Соборі єпископів УПЦ 13 серпня братимуть виключно правлячі і вікарні архієреї Української Православної Церкви. На Собор єпископів УПЦ не планується запрошувати представників Московської Патріархії та інших Помісних Православних Церков.