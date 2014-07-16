У прикордонників є докази координації дій терористів і ФСБ РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор міжнародного правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Олександр Мельников на брифінгу в Києві.

«Надзвичайно важко проводити роботу з російськими, я б сказав так, колись колегами», - зазначив він.

«Наразі мало що залишилось від в цілому робочих контактів наших прикордонних представників за умов мирного часу», - додав Мельников.

«Ми оцінюємо, що наразі російські прикордонники не тільки не виконують свої зобов’язання за двосторонніми договорами, протоколами про співробітництво, а й відкрито ворожо діють проти української сторони», - констатував він.

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«Починаючи з квітня ми майже щоденно фіксуємо переміщення з території РФ осіб, зброї, транспортних засобів, бойової техніки, зальотів вертольотів, літаків. Системою стала робота над нашою територією безпілотних літальних апаратів», - сказав Мельников.

«Ми маємо доказову базу, що бандити скоординовують свої дії із російською спецслужбою, із Прикордонною службою, яка є частиною Федеральної служби безпеки, і тому дійсно правопорушень вони бачити не будуть і не будуть виконувати закон РФ про недопущення контрабанди зброї, техніки, боєприпасів», - наголосив Мельников.