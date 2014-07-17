Європейська Рада не визначилася з кандидатами на ключові посади

02:34, 17 липня 2014
Політика
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Європейська Рада не визначила кандидатів на ключові посади в ЄС.

REUTERS

Про це у четвер на прес-конференції, яка відбулася раннього ранку по результатам засідання Європейської Ради повідомив президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей.

 „Ми не на тому пункті, де у нас буде рішення щодо повного пакету призначень. Ми будемо продовжувати консультації, і Європейська Рада ухвалить рішення по повному пакету на наступній зустрічі 30 серпня.

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 Як очікувалося, на засіданні Європейської Ради глави держав та урядів ЄС могли назвати імена кандидатів на посади Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та без пекової політики та президента Ради ЄС

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