Росіяни забули зрізати бирку з парашута свого безпілотника: зроблено в Москві

Про це повідомляє Інформаційний опір.

Зокрема, щоб уникнути ідентифікації БПЛА, взятий за основу російський безпілотник типу «Орлан» зазнав конструктивної переробки - було змінено хвостове оперення апарату. Також зі всіх вузлів і деталей БПЛА було прибране маркування.

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"Спробуй доведи, що це російський апарат. Але от невдача: основний парашут для виконання посадки на безпілотник залишився з бирочкою. На якій вказаний виробник: компанія ParAAvis, м.Москва (дана компанія - виробник широкого спектру парашутів різного типу і призначення, зареєстрована за адресою Росія, Москва, вул. Вербова, 8)", - йдеться в повідомленні.

Та й "начинка" безпілотника хоч і виробництва Таїланду, проте оснащена деталями, що випускаються в Росії.