Росіяни забули зрізати бирку з парашута свого безпілотника: зроблено в Москві
Один із збитих українськими військовими у зоні АТО російських БПЛА виявився з російської биркою.
Про це повідомляє Інформаційний опір.
Зокрема, щоб уникнути ідентифікації БПЛА, взятий за основу російський безпілотник типу «Орлан» зазнав конструктивної переробки - було змінено хвостове оперення апарату. Також зі всіх вузлів і деталей БПЛА було прибране маркування.
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"Спробуй доведи, що це російський апарат. Але от невдача: основний парашут для виконання посадки на безпілотник залишився з бирочкою. На якій вказаний виробник: компанія ParAAvis, м.Москва (дана компанія - виробник широкого спектру парашутів різного типу і призначення, зареєстрована за адресою Росія, Москва, вул. Вербова, 8)", - йдеться в повідомленні.
Та й "начинка" безпілотника хоч і виробництва Таїланду, проте оснащена деталями, що випускаються в Росії.