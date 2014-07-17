Десантники, які обороняють луганський аеропорт, просять термінової допомоги авіації - ГІ "Права справа"

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов.

Він запевнив, що цю інформацію йому передають з місць події члени його суспільної організації, місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається і безпосередньо військові-оборонці .

Читайте такожНеподалік від аеропорту Луганська знайдені тіла чотирьох військовихЗа їхніми словами, "більше 2 годин триває безперервний обстріл "Градом" Луганського аеропорту, а неподалік, біля обласної клінічної лікарні, відбувається концентрація важкої техніки - понад 5 танків".

На думку військових, після обстрілу аеропорту бойовики завдадуть танкового удару, тому вони просять допомоги української авіації. Снєгірьов також зазначив, що на українсько-російському кордоні із заблокованими українськими частинами "зараз дуже складна ситуація". Він наголосив, що "дана ситуація вимагає негайного втручання вищого військового і політичного керівництва країни".