Терористи могли влучити в Боїнг, намагаючись збити український транспортний літак Іл-76 - журналіст

Про це написав у Facebook журналіст, головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов.

За словами джерела, вогонь по лайнеру вівся з району, зайнятого терористами і російськими найманцями - українських сил ППО і українських військ там немає.

Читайте такожУ Донецькій області збито літак Малазійських авіаліній. Відео (оновлюється)Водночас, неподалік від маршруту лайнера пролягав маршрут українського військово-транспортного Іл-76, який прямував для скидання вантажів блокованим українським військам.

Джерело в Міноборони вважає, що російська ППО дала цілевказання на знищення українського літака, але внаслідок помилки ракетний удар був завданий по цивільному авіалайнеру.