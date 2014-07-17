Терористи могли влучити в Боїнг, намагаючись збити український транспортний літак Іл-76 - журналіст
18:54, 17 липня 2014Політика
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Інформація про падіння "Боїнга-777" авіаліній Малайзії під Торезом поблизу села Грабово підтверджена джерелом в Міноборони України.
Про це написав у Facebook журналіст, головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов.
За словами джерела, вогонь по лайнеру вівся з району, зайнятого терористами і російськими найманцями - українських сил ППО і українських військ там немає.
Читайте такожУ Донецькій області збито літак Малазійських авіаліній. Відео (оновлюється)Водночас, неподалік від маршруту лайнера пролягав маршрут українського військово-транспортного Іл-76, який прямував для скидання вантажів блокованим українським військам.
Джерело в Міноборони вважає, що російська ППО дала цілевказання на знищення українського літака, але внаслідок помилки ракетний удар був завданий по цивільному авіалайнеру.
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