Порошенко ініціює міжнародну комісію з розслідування катастрофи Боїнга-777 на Донеччині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, як підкреслив Порошенко, за останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як з російської території було збито літаки Ан-26 та Су-25 Збройних сил України. «Ми не виключаємо, що цей літак також був збитий, і наголошуємо, що Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі», - наголосив він.

Читайте такожТерористи могли влучити в Боїнг, намагаючись збити український транспортний літак Іл-76 - журналістПрезидент України від імені держави висловив найглибші та найщиріші співчуття родинам та близьким загиблих в цій жахливій трагедії. Здійснюються всі можливі пошуково-рятувальні заходи.

Глава держави звернувся до Кабінету міністрів з тим, щоб терміново було створено Державну комісію з розслідування цього інциденту з метою належного розслідування причин цієї трагедії. Президент запропонував залучити до роботи цієї Комісії фахівців ІКАО та інших міжнародних структур, а також представників Нідерландів та Малайзії.

«Впевнені, що винні у цій трагедії будуть притягнуті до відповідальності», - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 липня, орієнтовно о 16.20 зник з екранів радарів літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» Боінг-777, який здійснював рейс МН17 за маршрутом Амстердам – Куала - Лумпур.

Читайте такожЗМІ: На борту Боїнга, який збили в Донецькій області, було 295 людейПізніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що малайзійський лайнер збили донецькі терористи із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Загинули 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.

«Щойно над Торезом терористами з люб'язно переданого Путіним зенітно-ракетного комплексу "Бук" було збито цивільний літак Куала-Лумпур – Амстердам», - написав Геращенко в Facebook.