Малайзія направила до України експертів для розслідування катастрофи
11:07, 18 липня 2014Політика
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Влада Малайзії направили на схід України групу фахівців для розслідування причин аварії Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines.
Reuters
Про це повідомляє "BBC-Україна", нагадуючи, що Україна створила спеціальну комісію для розслідування авіакатастрофи.
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За даними BBC, рятувальники знайшли 2 чорні ящики зі збитого літака.
Представники бойовиків-сепаратистів заявили про готовність надати вільний доступ на місце катастрофи і гарантії безпеки української комісії з розслідування, а також міжнародних експертів. Про готовність взяти участь в операції на місці падіння літака вже заявили Росія, США та інші країни.
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