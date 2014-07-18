Малайзія направила до України експертів для розслідування катастрофи

Про це повідомляє "BBC-Україна", нагадуючи, що Україна створила спеціальну комісію для розслідування авіакатастрофи.

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За даними BBC, рятувальники знайшли 2 чорні ящики зі збитого літака.

Представники бойовиків-сепаратистів заявили про готовність надати вільний доступ на місце катастрофи і гарантії безпеки української комісії з розслідування, а також міжнародних експертів. Про готовність взяти участь в операції на місці падіння літака вже заявили Росія, США та інші країни.