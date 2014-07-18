Байден: Боїнг був збитий навмисно

Про це він заявив у четвер під час виступу в місті Детройт (штат Мічиган), передає ИТАР-ТАСС.

Байден підкреслив, що подія "не була нещасним випадком".

За його словами, літак був збитий в повітрі". Він не виключив, що на борту перебували американці.

За повідомленнями ЗМІ, на борту Боїнга могли бути громадяни Нідерландів, Франції, Великобританії і США.

Зокрема мова йшла про 23 американців.