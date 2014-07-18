Байден: Боїнг був збитий навмисно
02:50, 18 липня 2014Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден вважає, що малайзійський літак розбився в Україні не випадково, а навмисно збитий
REUTERS
Про це він заявив у четвер під час виступу в місті Детройт (штат Мічиган), передає ИТАР-ТАСС.
Байден підкреслив, що подія "не була нещасним випадком".
За його словами, літак був збитий в повітрі". Він не виключив, що на борту перебували американці.
За повідомленнями ЗМІ, на борту Боїнга могли бути громадяни Нідерландів, Франції, Великобританії і США.
Зокрема мова йшла про 23 американців.
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