Рада ЄС 22 липня може визначити свою позицію по катастрофі Boeing-777

15:50, 18 липня 2014
Політика
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Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 22 липня може визначитися з позицією Європейського союзу щодо катастрофи літака Boeing-777.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сказав високопоставлений європейський дипломат. "У вівторок ми подивимося, чи потрібно прийняти подальші висновки або заяву. У вівторок ми визначимо нашу позицію", - сказав він.

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При цьому дипломат повідомив, що зовнішня служба Євросоюзу готова надати Раді ЄС відповідний проект.

Крім того, в ході засідання міністри будуть говорити про виконання рішення Євроради щодо застосування заходів, пов'язаних з торгівлею та інвестиціями в Криму. "Ми також будемо визначати конкретних персон, які активно фінансово чи матеріально підтримують тих, хто приймає рішення Росії щодо політики в Криму та східній Україні", - сказав він.

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