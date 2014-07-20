Бойовики в соцмережах повідомляють про наступ української армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це пишуть бойовики в соціальних мережах.

Так, у повідомленні одного з учасників групи, Олександра Жучковского,(від 19.07.2014г.) кажуть: «Положення, звичайно, незавидне. Повільно, але вірно оточують. Відрізають від Луганська, від кордону, від Росії, від постачання. Захоплюють блокпости між Луганськом і Донецьком - розвідка не встигає доповідати, і на переїздах замість своїх вже зустрічає вогнем противник». Автор даного повідомлення визнає, що «відступ українців змінився стрімким наступом».Читайте такожСили АТО просунулися на 10-15 км вглиб контрольованої бойовиками території - Тимчук

Звертаючись до терориста Ігоря Гиркина (Стрєлкова), Жучковський пише: «Це не паніка, не "сумує Ігор Іванович", а реальний стан речей, констатація очевидного факту, а десь абсолютної переваги супротивника. Допоможи нам Господи».