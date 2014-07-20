Кемерон та Меркель занепокоєні обмеженим доступом до місця падіння Боїнга: Путін має діяти
14:18, 20 липня 2014Політика
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Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон знову говорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель: обидва занепокоєні обмеженим доступом до місця падіння літака рейса МН17.
REUTERS
Про це на своій сторінці у Твіттері повідомляє прес-служба британського уряду.
"Прем'єр-міністр щойно говорив з канцлером Меркель. Обидва занепокоєні обмеженим доступом до місця падіння МН17. Путін має діяти", - повідомили про зміст розмови в уряді Великобританії.
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