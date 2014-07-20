Кемерон та Меркель занепокоєні обмеженим доступом до місця падіння Боїнга: Путін має діяти

Про це на своій сторінці у Твіттері повідомляє прес-служба британського уряду.

"Прем'єр-міністр щойно говорив з канцлером Меркель. Обидва занепокоєні обмеженим доступом до місця падіння МН17. Путін має діяти", - повідомили про зміст розмови в уряді Великобританії.