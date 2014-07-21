Сили АТО знищили штурмову групу бойовиків під Луганськом - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Опір" Дмитро Тимчук.

За його інформацією, обстріл здійснювався з самохідної артилерії та мінометів з території Росії.

Крім того, в зоні проведення АТО бойовики обстріляли три блокпости силовиків.

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"Бойовиками вчинені обстріли трьох блок-постів сил АТО в зоні проведення операції. Обстріли здійснювалися з автоматичних гранатометів АГС-17, мінометів і стрілецької зброї. У всіх випадках силовики відкривали у відповідь вогонь. Дані щодо втрат уточнюються", - зазначив Тимчук.

Також Тимчук повідомив, що під Луганськом військові знищили штурмову групу бойовиків.

"Бойовики спробували вибити підрозділ АТО з блок-поста біля Луганська, але штурм був відбитий, а штурмова група терористів – знищена", - написав він.