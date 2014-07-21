Армія оточила терористів і розділила їх на три групи - радник президента

Про це у студії «ТСН-Тиждень» заявив радник Президента Юрій Луценко.

«На всіх ділянках АТО десантники, спецназівці, добровольці, Національна гвардія, перейшли в рішучий наступ. За останні дні ми розсікли вороже терористичне угруповання на три частини. Відрізані Лисичанськ і Сєверодонецьк, а також Луганська область відрізана від Донецької», - повідомив політик.

За його словами, військові стверджують, що оточили терористів і готові завершувати операцію.

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«Сьогодні активно працюють Генеральний штаб, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія. Протягом попереднього тижня було підтягнуто резерви і відбулося перегрупування військ», - сказав Луценко.

Політик також відзначив високий бойовий дух наших військових.

«Я бачив піднесення в усіх частинах, бо кожен узятий населений пункт, кожен перекритий шлях відступу терористам наповнює бійців упевненістю в тому, що до кінця цієї війни вже недалеко», - сказав Луценко.

Він знову наголосив, що керівництво країни постійно вживає заходів щодо посилення безпеки наших військових.

«Ті, хто не виконують таких вказівок у частинах – потрапляють під кримінальне переслідування», - запевнив радник Президента.