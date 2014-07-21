Завтра Верховна Рада планує розглянути питання про часткову мобілізацію
11:36, 21 липня 2014Політика
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Завтра Верховна Рада планує розглянути питання про часткову мобілізацію.
Верховна Рада 1 липня / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Олександр Турчинов повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів груп та фракцій і голів комітетів парламенту.Читайте такожБатальйон «Донбас» оголосив посилену мобілізацію
Він сказав: “Одним із перших питань завтра ми з вами розглянемо указ президента, який має бути підписаний на підставі рішення РНБО про часткову мобілізацію”.
“Ви розумієте, що протягом двох діб ми повинні схвалити цей указ, щоб він набув чинності”, - підкреслив Турчинов.
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