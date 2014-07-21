Завтра Верховна Рада планує розглянути питання про часткову мобілізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Олександр Турчинов повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів груп та фракцій і голів комітетів парламенту.Читайте такожБатальйон «Донбас» оголосив посилену мобілізацію

Він сказав: “Одним із перших питань завтра ми з вами розглянемо указ президента, який має бути підписаний на підставі рішення РНБО про часткову мобілізацію”.

“Ви розумієте, що протягом двох діб ми повинні схвалити цей указ, щоб він набув чинності”, - підкреслив Турчинов.