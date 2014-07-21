В Одесі анонім повідомив про замінування Київського райсуду

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС в Одеській області, о 12.17 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на вул. Варненська, 3б заміновано адміністративну будівлю суду.

З метою перевірки цього повідомлення на місце події виїхала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, працівники ДСНС.

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