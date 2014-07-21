РНБО: Терористи прориваються в Україну під прикриттям щільного артилерійського вогню росіян

Про це сьогодні на брифінгу повідомив спікер РНБО Андрій Лисенко.

«Тактика російських диверсантів полягає в наступному. Терористи відкривають демонстративний вогонь по безлюдних територіях Росії з України. У відповідь російські військові здійснюють масований обстріл по позиціях українських військових. Під прикриттям щільного артилерійського вогню на територію України проходять колони російської техніки і найманців. Так вчора з Російського села Блешаково через прикордонний пункт Ізварине Луганської області колона важкої техніки російських диверсантів зробила спробу прорватися на територію України. Колону обстріляла українська артилерія. Але кільком танкам і вантажівкам вдалося перетнути кордон і прорватися на територію України», - заявив Лисенко.

Читайте такожЗ Росії на територію України здійснено 3 залпи «Градом» - очевидці

Сьогодні українські силовики блокували великий транспортний вузол Рубіжне, для обмеження поставок озброєння сепаратистам з Росії, повідомляють Новостии Донбасса.

«Протягом вчорашньої доби і в даний момент підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України проводять операцію з блокування стратегічно важливого транспортного вузла - міста Рубіжне. Таким чином українські військові перекривають терористам шляхи поставок озброєння, зброї і техніки з Росії», - додав спікер РНБО.