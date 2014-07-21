Сили АТО почали звільнення Дзержинська Донецької області
15:25, 21 липня 2014Політика
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Сили АТО зайняли в Дзержинську Донецької області штаб бойовиків і почали визволення міста від терористичних угруповань.
REUTERS
Про це доповів президенту Петру Порошенку міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
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Також, за даними міністра, сили АТО встановили блокпост в районі міста Горлівка і звільнили населений пункт Піски, перекривши комунікації терористів з селом Карлівка Донецької області.
Крім того, українська армія наблизилася до міста Лисичанськ Луганської області, підкреслив Валерій Гелетей.
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