Сили АТО почали звільнення Дзержинська Донецької області

Про це доповів президенту Петру Порошенку міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Також, за даними міністра, сили АТО встановили блокпост в районі міста Горлівка і звільнили населений пункт Піски, перекривши комунікації терористів з селом Карлівка Донецької області.

Крім того, українська армія наблизилася до міста Лисичанськ Луганської області, підкреслив Валерій Гелетей.