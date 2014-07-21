ЄС направить до України власного фахівця для розслідування катастрофи «Боїнга-777»

Про це написав віце-президент Європейської комісії Сіїм Каллас на своїй сторінці в Twitter.

«Завтра направляємо до Києва фахівця з питань безпеки долучитися до спільної європейської команді, яка розслідує МН17», - повідомив Каллас.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

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