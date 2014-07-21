До Харкова для розслідування катастрофи Боїнга прибули експерти Інтерполу та Європолу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, голова ХОДА Ігор Балута провів зустріч із представниками Інтерполу та Європолу.

У зустрічі також взяли участь перший заступник голови ХОДА Ігор Райнін та заступник голови - керівник апарату ХОДА Василь Хома.

Балута розповів про роботу Антикризового центру з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи літака «Боїнг 777-200», який був створений в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.Також очільник області пояснив, в яких питаннях Харківська облдержадміністрація та інші регіональні структури можуть сприяти в роботі іноземних експертів.

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