ЗМІ: Не дочекавшись наказу, офіцер вивів поранених і резервістів із оточення

Представник командування десантної бригади підтвердив інформацію про вдалу операцію з виведення поранених бійців з оточення, де більше 7 діб солдати перебували під шквальним ракетним і мінометним обстрілом з боку Російської Федерації, повідомляють НикВести

За даними джерела видання, один з офіцерів четвертої роти другого батальйону героїчно організував виведення, взяв на себе відповідальність і вивів важкопоранених бійців з оточення. При цьому він уточнює, що чіткого наказу від керівництво АТО так і не отримав і діяв за особистою ініціативою.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook Юрій Бірюков, вивели з оточення 75 осіб. Серед них є поранені і контужені, змучені тижневим обстрілом танків, мінометів і «Градів».

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Сьогодні вже 7 добу, як службовці 4-ї роти 2 батальйону 79 аеромобільної бригади перебувають в оточенні російських терористів під шквальним вогнем з боку Російської Федерації.