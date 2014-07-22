Рада прийняла в першому читанні законопроект про запобігання сепаратизму

За це рішення проголосували 228 із 265 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законопроект визначає, що сепаратизм - це діяльність, спрямована на відокремлення частини території України з етнічних, мовних, релігійних мотивів для створення нової держави, наділеної політичною самостійністю або широкою автономією.

Під десепаратизацією в законопроекті розуміється комплекс заходів з протидії будь-яким проявам сепаратизму та запобігання загрозам сепаратизму в майбутньому.

В законопроекті визначено, що люстраційні заходи десепаратизації - це тимчасове позбавлення права обіймати певні посади, бути обраними або призначеними на посади в об’єктах десепаратизаційної люстрації особам, що відповідають люстраційним критеріям, визначеним цим законопроектом.

Об’єктами десепаратизаційної люстрації є органи законодавчої, судової і виконавчої влади, правоохоронні органи, збройні сили, СБУ, органи місцевого самоврядування, політичні партії, вищі навчальні заклади та ЗМІ усіх форм власності.

До суб’єктів десепаратизаційної люстрації належать, зокрема, народні депутати та їх помічники, депутати Верховної ради Криму, обласних, Київської чи Севастопольської міських рад; державні службовці, які обіймають керівні посади в центральних органах виконавчої влади та їх регіональних підрозділах; голови місцевих рад та їх заступники, сільські, селищні, міські голови, керівники та заступники керівників виконавчих органів місцевих рад; судді; працівники органів прокуратури; голови, їх заступники та секретарі виборчих комісій; військовослужбовці збройних сил, інших військових формувань України, крім військовослужбовців строкової військової служби; керівники, їх заступники та члени керівних органів політичних партій, осередків політичних партій в Криму, областях, Києві та Севастополі; а також керівники і керівний викладацький склад вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від форми власності. Директори та їх заступники, редактори та їх заступники, відповідальні секретарі ЗМІ усіх форм власності.

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Відповідно до законопроекту підлягають звільненню та тимчасово позбавляються права обіймати посади, бути обраними чи призначеними на посади особи підозрювані або обвинувачені у вчиненні в період з 22 лютого 2014 року дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, пов’язаних з участю у сепаратистській діяльності або у масових акціях сепаратистського характеру. Також покаранню підлягають особи, дії яких пов’язані з участю у сепаратистській діяльності або у масових акціях сепаратистського спрямування.

В законопроекті також передбачена конфіскація майна юридичних та фізичних осіб, які причетні до сепаратизму. Рішення про конфіскацію майна приймає суд.

Законопроект зобов’язує Кабінет міністрів створити центральний орган виконавчої влади з питань десепаратизації та тимчасові органи десепаратизаційної люстрації на місцях у підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади з питань десепаратизації.