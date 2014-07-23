Порошенко виступає проти введення воєнного стану

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на зустрічі з керівниками парламентських фракцій та груп.

"Закликаючи владу до ухвалення рішення про введення воєнного стану, народні депутати мають усвідомлювати про наслідки для країни такого рішення. Сьогодні навіть одне необережне слово здатне потягнути за собою великі наслідки", - зазначив президент.

Порошенко наголосив на тому, що Україна вже перебуває у стані бойових дій та має обороняти свою територію. Для цього необхідна боєздатна армія та відповідне її забезпечення, що неможливо під час воєнного стану.

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"У воєнному стані заборонено постачання зброї, продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну", - підкреслив президент.

Так само під час воєнного стану стає неможливою підтримка держави міжнародними фінансовими інституціями. "Країнам у стані війни МВФ не дає грошей. Про це ніхто не думає, коли ставить сьогодні питання про воєнний стан", - сказав Порошенко.

Глава держави також звернув увагу на те, що під час воєнних дій захищена законом не лише сторона, яка зазнала агресії, а й країна-агресор.

"Воєнний стан – це ситуація, коли є протилежна сторона. І та сторона, з якою ми воюємо, має відповідні права. Її можуть підтримувати, в тому числі й інші держави, вона захищена міжнародним правом", - сказав президент.

Разом з тим, Порошенко наголосив, що сьогодні влада сконцентрувала зусилля на визнанні світом так званих "Луганської і Донецької народних республік" - терористичними організаціями.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоби всі, хто сьогодні вбиває українських солдат і українських цивільних, були визнані терористами, а фінансова чи будь-яка інша допомога терористам - злочином проти людства", - заявив глава держави.