Нідерланди допоможуть Україні відновити Донбас

Про це він сказав у телефонній розмові з Президентом України Петром Порошенком.

«Нарешті, родичі і друзі загиблих зможуть належно провести в останню путь своїх близьких. Це дуже важливо для всієї нашої країни», - наголосив він.

Порошенко подякував Марку Рютте за сильну позицію Нідерландів під час сьогоднішнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка відбулась в Брюсселі. В заключних висновках Резолюції йдеться про запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема, проведення підготовчої роботи та надання пропозицій до 24 липня щодо запровадження обмежень доступу до ринків капіталу, засобів оборони та подвійного призначення, а також чутливих технологій, включно з енергетичним сектором.

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Порошенко також відзначив вагомість Резолюції ООН, співавтором якої виступили Нідерланди. Марк Рютте зазначив, що має намір спільно із Австралією та іншими країнами, громадяни яких були серед жертв літака МН17, запропонувати направити в Україну Цивільну поліцейську місію під егідою ООН для убезпечення місця та околиць падіння літака з метою здійснення незалежного міжнародного розслідування причин катастрофи.

В ході розмови сторони дійшли згоди про об’єднання зусиль для відновлення економічного стану регіонів, які постраждали від дій терористів. Зокрема, Прем’єр-міністр Рютте запевнив в готовності Нідерландів стати активним учасником Конференції донорів і інвесторів для України, проведення якої планується в Києві восени.