Бойовики відступають з Лисичанська - ЗМІ

Про це повідомляє Інформатор.

За інформацією на 23 липня (0.18) звільнені міста-селища Привілля і Новодружеське.

«Наразі Лисичанськ практично порожній, - повідомило наше джерело в збройних силах України. - Працюють диверсійні групи чеченців».

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Місцеві жителі повідомили, що бачили у місті установку "Град", яка.

Як повідомляють місцеві мешканці, один з трьох мостів через Сіверський Донецьк, розташований поруч із залізничним вокзалом, підірваний. За неперевіреною інформацією, два інших мости заміновані.

За словами джерела видання, бойовики Мозгового залишилши місто і перебралися в Алчевськ, де зміцнилися на території металургійного комбінату. Самого Мозгового поки що в місті не бачили.