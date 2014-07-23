Аваков пропонує президенту і МЗС закликати ЄС та США заборонити в'їзд керівникам російських ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав лист до президента України та МЗС з пропозицією звернутись до Євросоюзу, США та інших країн з проханням заборонити в'їзд на їхню територію керівникам значної кількості російських ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Серед цих персон, за словами Геращенка, керівники "Першого каналу", "Росія-1", "Росія-2", "Росія-24", "Євроньюз", "Моя планета", "Спорт-планета", а також мер Москви Сергій Собянін, який очолює раду директорів ВАТ ТВЦ, керівники телекомпаній НТВ та ТНТ, телеканалів "Звезда", REN TV, ТРК "Петербург", "Лайф ньюз".

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"Це всі ті люди, які, перебуваючи на своїх постах, заробляють гроші, постійно розповсюджуючи брехню про події в Україні. Якщо на сьогодні Європа та США не готові надати військову допомогу Україні, не готові вводити жорсткі економічні санкції, то ми просимо країни цивілізованого світу показати, що вони - разом з Україною, заборонивши в'їзд цим керівникам брехливих ЗМІ на територію цивілізованого світу. Нехай вони відпочивають за Полярним колом, на Уралі та Чукотці", - наголосив він.