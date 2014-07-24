Пілотів зі збитих вчора літаків Су-25 немає в полоні бойовиків - РНБО

Українських пілотів зі збитих вчора літаків Су-25 немає в полоні терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Відповідаючи на запитання про долю пілотів зі збитих вчора українських штурмовиків Су-25, він зазначив, що «українські пілоти - вони не в полоні».

РНБО очікує, що пілоти невдовзі повернуться до позицій сил АТО.

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Також Лисенко зауважив, що з приводу захоплених терористами на Луганщині нігерійських студентів «йде робота щодо їх звільнення, деталі не розголошуються, щоб не завадити цим перемовинам».

Як повідомляв УНІАН, 23 липня було збито два українських літаки Су-25 на висоті 5,2 тис. метрів.

«За попередньою інформацією, запуск ракет був здійснений з території РФ», - заявив речник РНБО.

«ПЗРК, які є в розпорядженні терористів, не мають такої висоти ураження», - додав він.