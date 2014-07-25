У Горлівці терористи ввели комендантську годину - міськрада

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Горлівської міської ради.

"За повідомленням "Народного Ополчення Донбасу" в Горлівці у зв'язку з проведенням на території міста бойових дій, щоб уникнути жертв і нещасних випадків, з 21.00 до 07.00 у місті заборонено рух автомобілів, громадського та інших видів транспорту, а також служб таксі", - повідомляють у міськраді.

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Терористи підкреслили, що до порушників будуть застосовані відповідні заходи за законами військового часу". Виняток становлять автомобілі МНС, швидкої допомоги, аварійної газової служби, які надають оперативну допомогу населенню, зазначили в міськраді.