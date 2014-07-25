В Нідерланди відправили ще два літаки з тілами загиблих пасажирів Boeing-777

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

У церемонії прощання і відправці тіл взяли участь міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп, міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Франс Тіммерманс, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

Всього на двох бортах знаходяться 74 труни з тілами та останками.

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Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Boeing 777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Тіла перевезли до Харкова і поступово перевозять до Нідерландів для проведення процедури упізнання та експертизи.

За даними прес-офіцера Нідерландської поліції Естер Набер останній рейс із тілами загиблих пасажирів буде відправлено з харківського аеропорту до Нідерландів 26 липня.