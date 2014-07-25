Президент посмертно присвоїв Олександру Радієвському звання генерал-майора

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Радієвський був командиром військової частини 3011 Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

Під час спецоперацій зі звільнення Миколаївки, Семенівки та Слов'янська він особисто керував діями бійців зі знищення ворожих блокпостів.

Читайте такожУ засідці під Лисичанськом загинув полковник Нацгвадії Радієвський

23 липня під час спецоперації по звільненню Лисичанська Олександр Радієвський разом з бійцями потрапив у засідку на мосту. Під час бою з бандитськими угрупованнями полковник загинув.

15 липня 2014 року Президент України нагородив полковника Олександра Радієвського орденом "За мужність" III ступеня.