Порошенко: Рада має невідкладно ратифікувати угоду про поліцейську місію з Австралії

Про це Глава держави заявив прем’єр-міністру Австралії Тоні Ебботту під час телефонної розмови в субботу, повідомляє прес-служба Президента.

За словами Порошенка, Угоду було підписано вчора в першій половині дня і одразу ж без зволікань направлено до парламенту, який має розглянути документ на позачерговому пленарному засіданні наступного тижня.

У свою чергу прем’єр-міністр Австралії наголосив, що дуже важливо завершити процедуру прийняття цієї угоди, яка дає змогу безперешкодно проводити міжнародне розслідування обставин атаки терористів на літак рейсу МН17, в результаті якої загинуло 298 пасажирів та членів екіпажу, в тому числі 27 громадян Австралії.

Читайте такожПрем'єр Австралії: на місці падіння Boeing-777 ще залишилися останки загиблихЕбботт ще раз подякував Порошенку за зусилля, які Україна і особисто Президент докладає для створення необхідних міжнародно-правових механізмів та умов для початку роботи цивільної поліцейської місії, яку планується направити на місце падіння збитого літака.

«Прем’єр-міністр Австралії наголосив, що дуже важливо завершити процедуру прийняття Угоди між Україною та Австралією про направлення австралійського персоналу до України у зв`язку з падінням літака «Малайзійських авіаліній» якомога швидше», - зазначили в прес-службі.

Порошенко подякував за готовність направити австралійських фахівців у таку складну, але дуже важливу місію.

«Сторони дійшли спільної думки, що залучення до роботи цивільної поліцейської місії додаткових сил, про що вже досягнуто попередні домовленості в ході розмов Президента України з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та Прем’єр-міністром Малайзії Наджибом Разаком, було б важливим і необхідним кроком для забезпечення ефективного незалежного міжнародного розслідування», - наголосили в прес-службі Президента.