Терористи підло обстрілюють Донецьк з двох танків під українськими прапорами - АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Facebook.

"Ситуація характеризується спробами незаконних збройних формувань утримати під своїм контролем міста Донецьк та Горлівка. Маргіналами ведеться активна агітаційна та пропагандистська робота серед місцевого населення на користь ДНР", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожООН: сепаратистів може судити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі

Продовжується здійснення передислокації терористичних груп. Загарбники намагаються втримати ситуацію під своїм контролем та не допустити акцій спротиву зі сторони місцевого населення. Відмічається активізація діяльності розвідувально-диверсійних груп професійних найманців, які пройшли відповідну підготовку щодо проведення терористичних актів проти мирного населення.

"В залякуванні українців терористи вдались до нової підлості. За даними розвідки Збройних Сил України два танки окупантів, що мали на броні надписи «На Київ», та «На Львів» після того як бандити зафарбували надписи та почепили на них українську державну символіку (Державний Прапор України) розпочали обстріли житлових кварталів Донецька, та інших прилеглих міст", - повідомляє прес-центр АТО.

В ніч з 26 на 27 липня продовжився обстріл апорту Луганськ з установок БМ 21 «Град». Його обстрілювали о 17.25, 18.06, 22.25, 05.25. Втрат серед особового складу немає.

04.00 – мінометний обстріл блокпост поблизу населеного пункту Андріївка. Втрат немає.