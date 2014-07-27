ВМС у стислі терміни провели бойове злагодження - Гайдук

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у привітанні командувача українських ВМС контр-адмірала Сергія Гайдука особовому складу і цивільним колегам з нагоди Дня флоту України, що відзначається сьогодні.

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За словами Гайдука, з огляду на останні події в країні, змінено підходи до відзначення Дня флоту України, «професійне свято – це, насамперед, додатковий привід для осмислення пройденого і уточнення актуальних завдань».

Як зазначив командувач, «добре знані у світі далекими походами кораблів, участю в антипіратських і антитерористичних операціях, вірністю присязі Військово-Морські сили України розпочали новий, дуже непростий і відповідальний етап свого розвитку. Перебазований до Одещини і Миколаївщини, флот у стислі терміни провів бойове злагодження екіпажів та підрозділів, швидкими темпами відновлює свою боєздатність». Гайдук стверджує, що «сьогодні кораблі і судна, морська авіація і війська берегової оборони виконують завдання з прикриття морської та сухопутної ділянок державного кордону». І надалі, як сказав контр-адмірал, «з кожним днем будемо нарощувати спроможність Військово-Морських сил виконати завдання за призначенням».

Гайдук подякував українським військовим морякам «за проявлені мужність і рішучість», а одеситам і миколаївцям, усім регіонам країни, ветеранам війни і флоту – «за вашу постійну підтримку і допомогу».

Напередодні, виступаючи в Одесі на урочистому зібранні з нагоди Дня флоту України, Гайдук наголосив, що «2014 рік назавжди змінив життя держави, флоту і кожного з нас». За його словами, «Військово-Морські сили першими зустріли так звану гібридну війну, а насправді – масовану і підлу кампанію, що поєднала шалений інформаційний тиск, збройну навалу, обман, підкуп і зраду». Командувач ВМС додав: «Ми вистояли. У березні прапор Військово-Морських сил став символом спротиву і єднання українського народу».

Сьогодні у Одесі з нагоди Дня флоту України буде проведено низку урочистих заходів.