Донецьк вночі піддався артобстрілам, серйозно постраждали два райони - міськрада

Донецьк минулої ночі (з 28 на 29 липня) зазнав артилерійських обстрілів, серйозно постраждали Ленінський та Київський райони.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Читайте такожЧастина районів Донецька залишається без світла

У повідомленні зазначається, що в Ленінському районі на хуторі Широкий пошкоджено приватні будинки на вулицях Квірінга №60 і Шкільна №65.

У Київському районі снаряди влучили в будинки на вулицях Крупської, Башкирській, Депутатській, Мерцкевича й провулку Обському.

Шість бригад ДСНС знаходяться наразі на місцях руйнувань, йде локалізація пожеж. Відомостей про постраждалих поки немає.

В результаті бойових дій також пошкоджено газопроводи в Київському та Ленінському районах, відключено 6 будинків приватного сектора. В Київському районі снарядом пошкоджено лінії електропередач, що призвело до знеструмлення 4 трансформаторних підстанцій. Зараз без електропостачання залишилися 54 житлових будинки на вулицях Політбійців, Поліграфічній, Собінова й проспекті Засядька.

Читайте такожОпубліковано відео стрілянини терористів по житловій багатоповерхівці в Луганську

У міськраді повідомили, що станом на 9.00, бойових дій у Донецьку немає, працюють комунальні служби, транспорт.

Залізничний вокзал у місті працює, але рухомі склади станція "Донецьк" тимчасово не відправляє й не приймає через пошкодження контактних мереж і залізничного полотна на станціях Ясинувата, Авдіївка, Горлівка, Микитівка. Керівництвом вживаються заходи з усунення аварій та швидкого відновлення транспортного сполучення, запевнили в міськраді.