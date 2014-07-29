Донецьк вночі піддався артобстрілам, серйозно постраждали два райони - міськрада
В результаті бойових дій також пошкоджено газопроводи в Київському та Ленінському районах.
Донецьк минулої ночі (з 28 на 29 липня) зазнав артилерійських обстрілів, серйозно постраждали Ленінський та Київський райони.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
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У повідомленні зазначається, що в Ленінському районі на хуторі Широкий пошкоджено приватні будинки на вулицях Квірінга №60 і Шкільна №65.
У Київському районі снаряди влучили в будинки на вулицях Крупської, Башкирській, Депутатській, Мерцкевича й провулку Обському.
Шість бригад ДСНС знаходяться наразі на місцях руйнувань, йде локалізація пожеж. Відомостей про постраждалих поки немає.
В результаті бойових дій також пошкоджено газопроводи в Київському та Ленінському районах, відключено 6 будинків приватного сектора. В Київському районі снарядом пошкоджено лінії електропередач, що призвело до знеструмлення 4 трансформаторних підстанцій. Зараз без електропостачання залишилися 54 житлових будинки на вулицях Політбійців, Поліграфічній, Собінова й проспекті Засядька.
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У міськраді повідомили, що станом на 9.00, бойових дій у Донецьку немає, працюють комунальні служби, транспорт.
Залізничний вокзал у місті працює, але рухомі склади станція "Донецьк" тимчасово не відправляє й не приймає через пошкодження контактних мереж і залізничного полотна на станціях Ясинувата, Авдіївка, Горлівка, Микитівка. Керівництвом вживаються заходи з усунення аварій та швидкого відновлення транспортного сполучення, запевнили в міськраді.