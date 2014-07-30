Держкомітет телерадіомовлення просить українців не давати коментарі російським ЗМІ
Державний комітет телебачення і радиомовлення рекомендував громадянам України утриматись від надання російським ЗМІ коментарів, інтерв’ю та інформаційних повідомлень.
"Просимо громадян України, представників громадських організацій, державних установ утриматися від надання російським ЗМІ коментарів, інтерв’ю, інформаційних повідомлень, оскільки все це може бути використано проти України та наших громадян", - говориться в повідомленні Держкомітету.
Читайте такожРосійські ЗМІ видали відео обстрілу Іраку як бомбардування населення українськими силовиками
У повідомленні Держкомітет звертає увагу на те, що "російський інформаційний простір переповнений брехнею та інсинуаціями. Про об’єктивне висвітлення російськими ЗМІ подій Україні, зокрема, на Донбасі не може йти і мови".
У повідомленні підкреслюється, що російські ЗМІ таким чином намагаються використати українських громадян для дискредитації української армії та влади і сил АТО.