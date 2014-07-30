У Донецьку бойовики влаштовують у школах свої казарми та вогневі точки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Бойовики, які прибули до Донецька з Російської Федерації, влаштовують у школах та інших навчальних закладах міста свої казарми, опорні пункти та вогневі точки», - заявив він.