Україна сподівається на практичну допомогу США в реформах - МЗС

Як повідомляє прес-служба МЗС, мністр зустрівся з головою та співголовою комітету у закордонних справах палати представників конгресменами Едом Ройсом і Еліотом Енгель, головою комітету з питань збройних сил сенату сенатором Карлом Левіним, а також керівництвом та членами підкомітету з європейських питань сенату сенаторами Крістофером Мерфі, Рональдом Джонсоном, Бенджаміном Кардіним, Джин Шахін, Джеймсом Ришем.

Під час зустрічі глава зовнішньополітичного відомства поінформував про триваючу антитерористичної операції на сході України, "зусилля української влади щодо забезпечення стабільності і територіальної цілісності держави, складної економічної ситуації в Україні, яка значною мірою пов'язана з російською агресією і економічним тиском з боку східного сусіда".

"Він привітав введення додаткових санкцій з боку США та ЄС проти Росії і висловив надію на єдність в рядах західних партнерів з цього питання", - повідомили у відомстві.

Міністр закордонних справ особливо відзначив роботу уряду по проведенню масштабних внутрішніх реформ, у реалізації яких Україна сподівається на практичну допомогу з боку Сполучених Штатів.

"Американські конгресмени висловили підтримку нашій країні і засудили російську агресивну політику, відзначили готовність США продовжувати надання допомоги Україні і посилювати тиск на Росію. Вони також привітали зусилля української влади у проведенні реформ і відзначили всебічну підтримку цього процесу", - зазначили в МЗС.