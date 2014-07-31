Штайнмаєр: Санкції - це ще не політика. Потрібні переговори

"Самі лише санкції - це ще не політика", - сказав він.

Штайнмаєр переконаний, що необхідно й надалі шукати можливостей політичного розв'язання конфлікту на Сході України, передає "Німецька хвиля".

Голова зовнішньополітичного відомства ФРН також наголосив, що під час запланованого на цей тиждень засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську потрібно досягти домовленості про кроки на шляху до припинення вогню на Сході України.

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"Перемир'я і переконлива зупинка постачання зброї сепаратистам відкриє шлях до повернення до політичних переговорів із розв'язання конфлікту", - вважає Франк-Вальтер Штайнмаєр.