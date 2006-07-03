Роналдіньйо постраждав від уболівальників

Пам`ятник атакуючому захисникові збірної Бразилії і іспанської "Барселони" Роналдіньо Гаушу в бразильському місті Шапеку спалили футбольні вболівальники.

Від скульптури заввишки 7,25 метра залишилася тільки рука і частина м`яча, передає ІТАР-ТАСС . Тим самим фанати висловили своє ставлення до кращого футболіста світу, який на чемпіонаті світу в Німеччині зіграв невдало.

За п`ять проведених на світовій першості матчів він не забив жодного м`яча, хоча перед початком турніру називався головним претендентом на звання кращого гравця. Нагадаємо, що збірна Бразилії, чемпіон світу 2002 року, склала повноваження в чвертьфіналі, програвши збірній Франції з рахунком 0:1.

Автор пам`ятника Каттіллі Ланзіні повідомила про цей інцидент в поліцію. На виготовлення скульптури вона витратила 2,5 тисячі доларів.

Лєнта.ru