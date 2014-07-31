У Донецьку ситуація залишається напруженою: містом їздять бойовики, вночі було чутно вибухи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Станом на ранок четверга, 31 липня, в Донецьку "немає бойових дій, але ситуація по місту залишається неспокійною, по вулицях автомобілями пересуваються озброєні люди у камуфляжній формі", сказано в повідомленні.

Зазначається також, що минула ніч на 31 липня у Донецьку пройшла напружено, було чутно залпи з важкої зброї, які, ймовірно, велися в районі аеропорту і мікрорайоні Текстильник, жителі Калінінського і Ленінського районів чули стрілянину з автоматичної зброї.

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Крім того, в міськраді зазначили, що вчора о 18.45 по вулиці Міцкевича, №4, попаданням снаряда частково було знищено приватний будинок. Пожежу, що виникла на місці попадання снаряда, бригади ДСНС у Донецькій області змогли ліквідувати о 20.00.

За інформацією міськради, за минулу добу через пошкодження 115 км розподільних газових мереж було відключено 2357 абонентів, але за учорашній день було відновлено 110 км газопроводу і підключено 1061 адресу. Також роботи ведуться по вулицях Тургенєва і Рози Люксембург. Сьогодні фахівці ПАТ «Донецькміськгаз» планують завершити ремонтні роботи.