За киянами стежитимуть відеокамери

В будинках і на вулицях столиці з`являться камери зовнішнього спостереження.

Ініціатори програми переконані, що таким чином міліціонерам стане легше розкривати крадіжки і вбивства, запобігати терактам і ліквідовувати комунальні аварії.

Цього року ставити камери почнуть з Шевченківського району і витратять на них 65 млн. грн., повідомляє «НТН».

За словами директора фірми-розробника програми «Безпека киян» В’ячеслава РОГАЧОВА, “ми почнемо з держадміністрації, доріг, вулиць, площ, а потім поступово перейдемо до під`їздів».