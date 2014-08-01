За добу російська бойова авіація і вертольоти 7 разів порушували повітряний простір України

Про це написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За добу було зафіксовано щонайменше 7 порушень - 4 рази армійською авіацією РФ (вертольоти) і як мінімум 3 рази бойовими літаками. Авіація росіян вторгається в повітряний простір України на малих висотах на глибину 10-15 км", - повідомив експерт.Читайте такожРосійський вертоліт і безпілотник знову порушили повітряний простір України - ДПСУ

Цю інформацію також підтвердили у прес-службі штабу АТО.

"Сили АТО фіксують такі порушення радіолокаційними засобами та візуально. Зокрема, учора зафіксовано польоти чотирьох вертольотів вогневої підтримки з боку Російської Федерації. А за допомогою засобів РЛС – 3 авіаційні цілі, що рухались зі швидкістю 800 кілометрів на годину. За твердженням джерел авіаційна техніка заходить на територію України на надмалих висотах, а повертається в бік Російської Федерації з набором висоти", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, в РНБО не раз повідомляли про порушення повітряного простору авіацією РФ і обіцяли відкривати вогонь по порушниках.