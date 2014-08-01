ЗМІ: Окупанти проводять призов у Криму за українськими повістками

Про це повідомляє інформагентство окупаційної влади Крыминформ з посиланням на "військового комісара Криму" Сергія Варавву.

За його словами, кримчан закликають на строкову службу "відповідно до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" через відсутність повісток окупаційного зразка та можливості їх виготовлення.

Читайте такожЗараз у людей в Криму настає «протверезіння» - депутат міськради Севастополя"Паперу в нас немає, бланків нових немає, принтерів немає, повістки російського зразка нам ще не видали, тому видаємо українські", - сказав Варавва.

Він зазначив, що призов ведеться без відправки на службу окупантам.

"Ми проводимо осінній призов в російську армію, без відправки у війська. Зараз проводиться медичне обстеження призовників, які будуть спрямовані на службу навесні 2015 року", - сказав Варавва.