ЗМІ: Окупанти проводять призов у Криму за українськими повістками

16:41, 01 серпня 2014
Політика
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Військкомати окупованого Криму проводять осінній призов і видають повістки українського зразка - переслідуваною владою українською мовою, за якими до війська призивають "згідно із законом України".

В окупантів немає паперу, бланків і принтерів

Про це повідомляє інформагентство окупаційної влади Крыминформ з посиланням на "військового комісара Криму" Сергія Варавву.

За його словами, кримчан закликають на строкову службу "відповідно до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" через відсутність повісток окупаційного зразка та можливості їх виготовлення.

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Він зазначив, що призов ведеться без відправки на службу окупантам.

"Ми проводимо осінній призов в російську армію, без відправки у війська. Зараз проводиться медичне обстеження призовників, які будуть спрямовані на службу навесні 2015 року", - сказав Варавва.

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