Суд відпустив на поруки ще пʼятьох солдат, звинувачених у дезертирстві

Прокуратура вимагає, щоб військових, які щойно повернулися з російського полону, негайно взяли під варту, йдеться в сюжеті ТСН.

Поки солдати чекають на свою долю на території військової частини, їм загрожує до 10 років увʼязнення. Рідні бійців готують акції протесту: вони запевняють, що хлопці - невинні.

Перше судове засідання в Запоріжжі триває вже близько шести годин. Запобіжний захід воякам обирає Жовтневий районний суд Запоріжжя.

Прокуратура вимагає запроторити солдатів до СІЗО. Активісти стоять тут з самого ранку. Знімати у залі суду заборонено.

На прибуття військових до суду чекали кілька годин, але бійців бригади запоріжці зустрічають як героїв. Хлопці з 51-ої бригади кілька тижнів перебували на кордоні з Росією під постійними обстрілами бойовиків та "Градів" із сусідньої держави.

Рідні кажуть, що бійців закінчилися набої. Допомоги від командування вони так і не отримали. Адвокати певні, що хлопці невинні. Активістки жіночої сотні Запоріжжя прямо на капоті збирали підписи, щоб взяти хлопців на поруки.

Тим часом, на Волині рідні військовослужбовців та односельці вимагають ретельного розслідування.

Суд тривав години. Вже надвечір з будівлі суду вийшов перший військовослужбовець. Судді відхилили клопотання прокурорів та відпустили хлопця на поруки.

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Через кілька годин після виходу Ігоря Дині судді відпустили ще пʼятьох його колег.

Попри вдалий початок, адвокати бійців не радять впадати в ейфорію. Потрібно буде ще довести невинуватість військовослужбовців. Протягом доби прокурор може подати апеляцію на зміну запобіжного заходу.