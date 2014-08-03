Терористи обстрілюють територію РФ, щоб підставити Україну – прикордонники

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України, яке цитує "Радіо Свобода".

«Ситуація на українсько-російському кордоні залишається складною. Тривають обстріли терористами прикордонних підрозділів та позицій сил АТО, а також території Російської Федерації (з провокаційною метою) зі стрілецької зброї, мінометів, артилерії, у тому числі з використанням РСЗВ, проводиться активне веденням Зобройними силами Росії повітряної розвідки з порушенням повітряного простору України, в тому числі з використанням безпілотних літальних апаратів та нарощування угруповання військової техніки та підрозділів Збройних сил Росії поблизу кордону», – мовиться у повідомленні.

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Українські силовики неодноразово заявляли, що сепаратисти обстрілюють територію Росії та житлові квартали Донбасу, щоб звинуватити потім у цьому Україну.