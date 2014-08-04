Мер Сум вступив до загону територіальної оборони

Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради з посиланням на військового комісара Сум Юрія Полоуса.

За словами воєнкома, відповідну заяву капітан запасу Лисенко написав на ім'я воєнкома міста 1 серпня.

«З бійцями підрозділу, зокрема і з мером міста, проведуть навчання після того, як загін буде сформований повністю на 100%. У разі «особливого періоду» всі військовослужбовці повинні за повісткою або телефонним дзвінком прибути у військкомат впродовж 1-3 годин. Вони одержуватимуть грошове забезпечення відповідно до положень про проходження військової служби за контрактом, але вони будуть призвані як за мобілізацією», - зазначив Полоус.

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