Мер Сум вступив до загону територіальної оборони
Міський голова Сум Олександр Лисенко написав заяву на вступ до лав добровільного загону територіальної оборони при Сумському міському військовому комісаріаті, який займеться охороною стратегічно важливих об'єктів обласного центру.
Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради з посиланням на військового комісара Сум Юрія Полоуса.
За словами воєнкома, відповідну заяву капітан запасу Лисенко написав на ім'я воєнкома міста 1 серпня.
«З бійцями підрозділу, зокрема і з мером міста, проведуть навчання після того, як загін буде сформований повністю на 100%. У разі «особливого періоду» всі військовослужбовці повинні за повісткою або телефонним дзвінком прибути у військкомат впродовж 1-3 годин. Вони одержуватимуть грошове забезпечення відповідно до положень про проходження військової служби за контрактом, але вони будуть призвані як за мобілізацією», - зазначив Полоус.
Читайте такожГолова Івано-Франківської облради пішов добровільцем до армії У свою чергу Лисенко заявив, що разом з ним до загону самооборони готові вступити і два його заступники - Іван Бортник і Володимир Войтенко.