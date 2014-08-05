Речник Парубія спростував його відставку

01:46, 05 серпня 2014
Політика
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Секретар РНБО Андрій Парубій не писав заяву про звільнення.

УНІАН

 Про це повідомив речник Ярема Дух, повідомляє ТСН.

Клька українських інтернет-видань розповсюдили новину, нібито Парубій ще 25 липня написав заяву про звільнення.

Причиною називалися розбіжності в позиціях із президентом у багатьох питаннях, зокрема щодо інформаційної політики.

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Прес-секретар Парубія інформацію про наявність такої заяви шефа спростовував.

"Мені абсолютно нічого не відомо про написання такої заяви Андрієм Володимировичем. Що я можу сказати? Насправді він зараз перебуває в апараті РНБО на Камінєва, 8, де у нього проходить запланована зустріч по графіку", - повідомив журналістам Ярема Дух.

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