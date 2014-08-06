Генсек НАТО: дії РФ, що загрожують світовому порядку, не можна ігнорувати

Про це генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен написав у своїй статті, опублікованій у виданні Financial Times, передає "ЄвроПравда". У статті він написав про свої очікування від вересневого саміту альянсу і жорстко висловився на адресу Росії, яку він вважає загрозою світовому порядку.

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"Російська агресія щодо України призвела до того, що на адресу НАТО звучать заклики бути краще підготовленим до протидії таким несподіваним атакам. І я повністю згоден з цими закликами", - йдеться у зверненні генсека НАТО до світового співтовариства.

"Дії Росії не можна ігнорувати. Світовий порядок, який встановився після завершення холодної війни, зараз під загрозою. Тому НАТО має робити більше. На саміті НАТО в Уельсі ми плануємо довести, що дії альянсу - це реальні справи", - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, на саміті НАТО, який заплановано на 4-5вересня повинні бути прийняті рішення по Україні в контексті російської агресії. Крім того, 7 серпня Андерс Фог Расмуссен прибуде з візитом в Україну.

"Ми не залишаємося пасивними. Учасники НАТО збільшили вдвічі присутність винищувачів над країнами Балтії і почали польоти над Польщею і Румунією, ми направили додаткові кораблі в Балтійське і Чорне моря, проводимо кілька навчань в регіоні", - нагадав Андерс Фог Расмуссен.

Він також зазначив, що готовність НАТО до протистояння Росії вимагає політичної волі і ресурсів. У той час як країни-члени НАТО скоротили фінансування оборонної сфери на 20%, Росія збільшила військовий бюджет на 50%. "Тоді як США і деякі європейські партнери істотно модернізують військові потужності, інші повинні збільшити зусилля", - зазначив генсек НАТО.