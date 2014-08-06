Радник Авакова розповів, що чекає на кабельних операторів за трансляцію російських «зомбі-телеканалів»

Кабельні оператори, які продовжують транслювати заборонені російські «зомбі-телеканали», відповідатимуть за порушення закону.

Про це радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що на сьогодні заборонено мовлення в ефірних і кабельних мережах «таких російських зомбі-телеканалів: Первый канал. Всемирная сеть», РТР-Планета; НТВ-Мир, Россия -24, TVCI, Россия-1, НТВ, ТНТ, Петербург-5, Звезда, РЭН-ТВ».

За словами Геращенка, «всі кабельні оператори, які продовжують транслювати вищезгадані телеканали, - порушують закон, і відповідатимуть за це».

Читайте такожУ Донецьку знову працюють російські телеканали

Він повідомив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення і МВС «тісно співпрацюватимуть у питанні контролю за мовленням кабельних операторів у кожному районі України». «Для цього нами будуть підготовлені відповідні внутрішні нормативні акти. Оскільки Нацрада не має своїх представників у кожному районі кожної області, а МВС має, ми зобов'яжемо звітувати кожен райвідділ міліції про те, як працюють місцеві кабельні оператори і чи не порушують вони умови ліцензії. Ця інформація передаватиметься до Нацради для ухвалення рішень що відносяться до її компетенції», - зазначив Геращенко.

Він нагадав, що « в Україні рішеннями судів і Нацради з телебачення і радіомовлення позбавлені права на мовлення низка російських телеканалів, і якщо кабельний оператор не припинив їх транслювати у мережі, то у нього буде відібрано ліцензію, за рішенням суду конфісковано телекомунікаційне устаткування, і, за чинним законодавством, він мусить сплатити усього лише штраф».

Читайте такожВлада Білорусі не побачила брехні про події в Україні на російському ТБ (документ)

«Я переконаний, що за порушення ліцензійних умов в області трансляції заборонених законом російських людиноненависницьких телеканалів має бути також введена кримінальна відповідальність», - заявив Геращенко і додав, що МВС вже готує відповідні зміни до Кримінального кодексу.

Геращенко також повідомив, що обговорив з керівником Нацради Юрієм Артеменком «план з розробки нормативної бази стосовно заборони в Україні продажу і встановлення телевізійних супутникових тюнерів, в яких не буде можливості блокування прийому заборонених російських телеканалів». «Поки що такої законної заборони немає і технічної можливості немає, я звертаюся до небайдужих громадян - патріотів України: вимагайте від персоналу готелів, будинків відпочинку, а особливо від державних установ - лікарень, санаторіїв, шкіл та інших закладів і організацій - блокувати в супутникових тюнерах мовлення заборонених російських телеканалів», - закликав Геращенко.

За його словами, «ми з Нацрадою, зі свого боку, в стислі терміни розробимо нормативну базу для блокування супутникового мовлення, як мінімум, у громадських місцях, і, може, замахнемося на обов'язкове блокування супутникових російських каналів у приватних будинках і квартирах. Але для цього потрібно буде ухвалити закон України, за який, ми сподіваємося, проголосує вже нова Верховна Рада».